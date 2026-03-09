Tờ Times of Israel ngày 8/3 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lên tiếng về thông tin của báo Washington Post rằng Nga đang cung cấp dữ liệu tình báo cho Iran.

"Chúng tôi không có thông tin về vấn đề này, nhưng nếu họ thực sự làm vậy thì cũng không mấy hiệu quả. Từ những gì đã xảy ra, ngay cả khi thông tin đó là đúng, chúng cũng không tạo ra nhiều tác động", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh Iran đang dần cạn kiệt nguồn cung máy bay không người lái (UAV), đồng thời úp mở về khả năng nước này cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NYT

"Nga cũng có thể nói chúng tôi đang làm như vậy với họ phải không? Nếu muốn, họ có thể cung cấp bao nhiêu thông tin tùy thích, nhưng bên nhận các thông tin đó đang bị quá tải. Chúng tôi đang tấn công rất mạnh vào các cơ sở sản xuất UAV của Iran. Hiện số lượng còn lại trong kho của đối thủ chỉ bằng 9% so với ngày đầu. Sau khi vấn đề này kết thúc, thế giới sẽ an toàn hơn nhiều", ông Trump nói.

Trong một chương trình của đài CBS vào ngày 8/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định Washington sẽ sớm đưa ra các điều khoản đầu hàng đối với Tehran.

"Chúng tôi sẽ biết khi nào Iran không còn khả năng chiến đấu để đưa ra các điều khoản. Sẽ có một thời điểm mà họ không còn lựa chọn nào khác. Việc đầu hàng có thể diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả trực tiếp giữa người với người, nhưng Tổng thống Trump mới là người quyết định các điều khoản cuối cùng, không phải Iran", ông Hegseth nhấn mạnh.

Trong khi đó, giới chức Tehran khẳng định đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài và bác bỏ mọi yêu cầu đầu hàng. "Đất nước và người dân Iran sẽ không đầu hàng, chúng tôi sẽ chiến đấu. Dù kẻ thù tấn công chúng tôi từ bất kỳ quốc gia nào, Iran cũng sẽ đáp trả một cách dứt khoát", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf phát biểu hôm 8/3.