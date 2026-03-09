Trong cuộc phỏng vấn với kênh ABC hôm 8/3 (giờ Mỹ), chỉ vài giờ trước khi Iran công bố danh tính của lãnh tụ tối cao mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng lãnh tụ mới của Tehran “sẽ không trụ được lâu nếu không nhận được sự chấp thuận của ông”.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ nói: “Ông ấy cần có sự phê chuẩn từ chúng tôi. Nếu ông ấy không có sự chấp thuận từ Mỹ thì sẽ không trụ được lâu. Chúng tôi không muốn cứ 10 năm lại phải quay lại xử lý vấn đề này, đặc biệt là khi không còn vị tổng thống hành động quyết đoán như tôi… Tôi không muốn người dân phải quay lại sau 5 năm và làm điều tương tự, hoặc tệ hơn là để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Ông Trump sau đó cáo buộc Iran “đang lên kế hoạch kiểm soát toàn bộ Trung Đông” và ám chỉ ông đã ngăn chặn Tehran làm điều đó bằng cuộc xung đột lần này.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, những phát biểu trên của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Hội đồng Chuyên gia lãnh đạo của Iran lựa chọn ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới của đất nước.

Ngay sau khi danh tính của lãnh tụ tối cao mới được công bố, nhiều nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của Iran đã nhanh chóng lên tiếng ủng hộ ông Mojtaba Khamenei. Trong thông cáo đưa ra đêm 8/3, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định lực lượng này “sẵn sàng tuân lệnh tuyệt đối và hy sinh cả tính mạng cho mệnh lệnh thiêng liêng của lãnh tụ tối cao mới”.