Video: Mehr News

Đoạn video được hãng truyền thông Mehr News của Iran đăng trên mạng xã hội X đêm 8/3 cho thấy một người dân sử dụng điện thoại di động đã ghi lại cảnh một quả tên lửa lao xuống khu vực dân sự ở thành phố Minab thuộc miền nam Iran. Thông cáo của Mehr News đăng kèm đoạn video viết: “Khoảnh khắc khi Israel và Mỹ tấn công trường nữ sinh Minab”.

Qủa tên lửa lao xuống khu vực dân sự ở thành phố Minab, Iran. Ảnh: Mehr News

Hiện các hãng tin độc lập chưa thể xác minh nội dung đoạn video do Mehr News công bố.

Theo số liệu được kênh Al Jazeera cập nhật hôm 8/3 (giờ Qatar), từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch “Cơn Cuồng nộ dữ dội”, đã có tổng cộng 1.332 dân thường và quan chức Iran thiệt mạng cùng hàng nghìn người bị thương. Trong đó, đòn không kích hôm 28/2 nhằm vào trường nữ sinh ở thành phố Minab thuộc miền nam Iran là vụ việc được ghi nhận có số người thương vong lớn nhất “với khoảng 180 trường hợp”.