Theo hãng thông tấn Al Jazeera, Bộ Quốc phòng Iraq hôm nay (12/5) đã bác bỏ thông tin do một số báo đăng tải gần đây về việc “các lực lượng nước ngoài đặt căn cứ quân sự bí mật ở sa mạc Karbala và Najaf của Iraq để hỗ trợ cho chiến dịch không kích Iran”.

Các binh sĩ Israel. Ảnh: IDF

“Chúng tôi cần làm rõ một số tin đồn xoay quanh cuộc đụng độ nổ ra hôm 5/3 có liên quan đến các đơn vị an ninh Iraq và một số nhóm vũ trang không xác định. Các lực lượng Baghdad đã buộc đối phương phải rút lui, bất chấp những nhóm đó có được sự yểm trợ đường không”, Bộ Quốc phòng Iraq cho hay.

Trong một tuyên bố cùng ngày 12/5, Bộ Tư lệnh Tác chiến liên hợp Iraq cũng khẳng định “không có bất kỳ lực lượng hay căn cứ nước ngoài nào hiện diện trên lãnh thổ Iraq vào đầu tháng 3”, đồng thời đe dọa sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý với những đối tượng lan truyền tin đồn với mục đích làm xói mòn chủ quyền và uy tín của các cơ quan an ninh Iraq.

Trước đó, tạp chí Wall Street Journal hôm 9/5 trích dẫn một số nguồn thạo tin trong giới chức Mỹ tiết lộ ngay trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích chống Iran hồi cuối tháng 2, một số đơn vị thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã thâm nhập vào Iraq và thiết lập một căn cứ dã chiến bí mật có vai trò “trung tâm hậu cần cho Không quân Israel”.