Theo CNN, tờ New York Times ngày 23/7 đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Iraq, qua đó tiết lộ về việc Iran từ chối đề xuất ngừng bắn tạm thời với Mỹ do Baghdad làm trung gian.

"Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã chuyển đề xuất cho phía Iran. Tuy vậy, Tehran không quan tâm đến một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nếu vấn đề quyền kiểm soát eo biển Hormuz không được giải quyết", nguồn tin của New York Times cho biết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

Thủ tướng Al-Zaidi đã tới Tehran trong ngày Thứ Năm sau khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào đầu tuần trước. Trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhận định ông Al-Zaidi có thể sẽ chuyển các thông điệp và quan điểm từ Mỹ, nhưng khẳng định Tehran không tìm kiếm thêm bất kỳ nỗ lực trung gian nào với Washington.

"Trở ngại lớn nhất với tiến trình đàm phán là cách tiếp cận phi lý, quá mức và mang tính bá quyền của Mỹ", ông Araghchi nói.

Cùng ngày 23/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định rằng Tehran sẽ không từ bỏ việc đàm phán, nhưng ưu tiên hàng đầu hiện nay vẫn là bảo vệ chủ quyền và an ninh.

"Chúng tôi không ngại đàm phán, nhưng đó phải là các cuộc đàm phán đúng nghĩa, chứ không phải những cuộc đàm phán nhằm ra lệnh hay áp đặt. Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực tích cực làm trung gian của Pakistan, Qatar và nhiều bên khác. Tuy nhiên, ưu tiên trước mắt của Iran là bảo vệ lãnh thổ và đảm bảo an toàn cho người dân trước các cuộc tấn công của Mỹ", ông Baghaei cho hay.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump ngày 23/7 nhận xét rằng Iran "chưa sẵn sàng" đạt được một thỏa thuận, đồng thời cáo buộc giới chức Tehran "đang có những ý đồ xấu".