Theo hãng thông tấn WANA, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 26/5 tuyên bố: "Mọi chuyện không thể quay lại như trước. Các quốc gia Vùng Vịnh sẽ không còn che chắn cho các cơ sở của Mỹ. Họ sẽ không còn nơi trú ẩn an toàn ở Trung Đông. Những hành động gây hấn cho thấy Mỹ ngày càng xa rời vị thế trước đây của họ".

Trong thông điệp của mình, ông Khamenei cũng kêu gọi các quốc gia Hồi giáo tăng cường hợp tác để cùng giải quyết những vấn đề mà thế giới Hồi giáo đang đối mặt. Lãnh tụ tối cao Iran nhấn mạnh "trục kháng chiến" cần đoàn kết hơn nữa để chống lại tầm ảnh hưởng của Mỹ và Israel trong khu vực.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

"Israel là một chế độ thiếu ổn định và đang tiến tới sự suy tàn. Cộng đồng Hồi giáo toàn cầu và khu vực sở hữu nhiều năng lực chung và lợi ích chung, chúng ta có thể định hình một trật tự khu vực mới mà không bị tác động bởi đối thủ", ông Khamenei nói.

Trong khi đó, nghị sĩ Ebrahim Rezaei, người phát ngôn của Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran cho biết phái đoàn ngoại giao đại diện cho Tehran trong các cuộc đàm phán qua trung gian với Mỹ "phải thảo luận từ vị thế của người chiến thắng".

"Việc nhượng bộ chỉ khiến Mỹ làm trầm trọng thêm các vấn đề của Iran và khu vực. Có những lằn ranh đỏ không thể bị xóa bỏ", ông Rezaei nhấn mạnh.

Tuyên bố của Lãnh tụ tối cao và quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào bãi phóng tên lửa và tàu quân sự của Tehran.

Liên quan đến tiến trình đàm phán, các quan chức Iran tiết lộ Tehran sẽ không tiến hành vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ nếu chưa được tiếp cận tài sản đóng băng ở nước ngoài.

"Một trong những bất đồng lớn nhất hiện nay là việc thiết lập một cơ chế cho phép Tehran tiếp cận các tài sản bị phong tỏa. Các cuộc tham vấn gần đây tại Doha đã mang lại một số tiến triển trong việc tháo gỡ bế tắc, nhưng chúng tôi cần những bước đi thực tế, không phải cam kết mang tính chính trị", một quan chức Iran nói với WANA.