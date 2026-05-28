Tờ Straits Times ngày 28/5 đưa tin một nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc (LHQ) mới đây đã tiết lộ về việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho Ngoại trưởng Iran Araghchi để tham dự cuộc họp của HĐBA.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho biết chuyến đi của ông Araqchi tới New York bị hủy vì "tổng thể tình hình thực tế và các vấn đề liên quan đến thủ tục cấp thị thực của Mỹ".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

Cũng liên quan đến vấn đề thị thực, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia đã chỉ trích việc Mỹ không cấp thị thực cho Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alimov để tham dự cuộc họp ở New York.

"Ông Alimov đã nhận được lời mời tham dự cuộc họp từ Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Việc Washington không cấp thị thực cho ông Alimov đã thể hiện sự không tôn trọng với Bắc Kinh. Bất chấp mọi nỗ lực thuyết phục của chúng tôi, thị thực vẫn không được cấp", ông Nebenzia cho hay.

Trong khi đó, phát ngôn viên LHQ Farhan Haq đã kêu gọi nước chủ nhà cấp thị thực cho toàn bộ những quan chức cần tham gia họp. Ngoài ra, ông Haq cũng xác nhận Ngoại trưởng Iran Araghchi đã hủy cuộc gặp dự kiến với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres.

Theo truyền thông địa phương, chủ đề chính của cuộc họp lần này là việc bảo vệ Hiến chương LHQ và thúc đẩy hợp tác đa phương. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao và phái bộ Mỹ tại LHQ chưa đưa ra bình luận chính thức về trường hợp của Ngoại trưởng Iran Araghchi và Thứ trưởng Nga Alimov.