Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar. Ảnh: WANA

Theo hãng tin Anadolu, trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 25/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari viết: "Những thông tin cho rằng Qatar đề nghị đưa 12 tỷ USD cho Iran để đảm bảo việc ký kết một thỏa thuận là hoàn toàn vô căn cứ. Tin tức đó do các bên tìm cách phá hoại thỏa thuận lan truyền và làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy ổn định trong khu vực.

Vai trò ngoại giao của Qatar đã được thiết lập vững chắc và ghi chép công khai. Do đó, các luận điệu như vậy chẳng qua chỉ là những nỗ lực tuyệt vọng nhằm làm hoen ố danh tiếng của Qatar với tư cách là một bên trung gian hòa bình quốc tế đáng tin cậy".

Tuyên bố trên được đưa ra khi một số quan chức cấp cao của Iran thăm Qatar trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hoàn tất thỏa thuận đang diễn ra sôi nổi.

Theo truyền thông Iran, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati đã đến Qatar hôm 25/5. Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết chuyến thăm của ông Hemmati diễn ra sau khi một phái đoàn Qatar tới Tehran vào tuần trước để thảo luận về các tài sản bị phong tỏa của Iran.

Iran đang tìm cách giải phóng các tài sản bị đóng băng ở nước ngoài, bao gồm cả những tài sản ở Qatar, như một phần của các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian với Mỹ. Các báo cáo ước tính tổng số tiền của Iran bị đóng băng ở Qatar vào khoảng 12 tỷ USD.

Căng thẳng khu vực leo thang sau khi Mỹ và Israel bất ngờ tấn công Iran hôm 28/2, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhắm vào các mục tiêu trên khắp khu vực.