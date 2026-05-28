Trực thăng tấn công Mỹ trên eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Hãng tin ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, quân đội Mỹ đã chặn và bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Iran gây ra mối đe dọa tương tự.

Sau các cuộc không kích, ba tiếng nổ lớn đã vang lên ở phía đông Bandar Abbas, một thành phố cảng chiến lược và căn cứ hải quân của Iran gần eo biển Hormuz.

Theo hãng tin Fars của Iran, các vụ nổ xảy ra vào khoảng 1h30 sáng nay (28/5 giờ địa phương), khiến hệ thống phòng không của Bandar Abbas bị kích hoạt trong thời gian ngắn.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra chỉ hai ngày sau khi lực lượng Mỹ tiến hành cái mà Washington mô tả là "các cuộc tấn công tự vệ" nhằm vào các mục tiêu quân sự ở miền nam Iran.

Đại úy Tim Hawkins nói với Fox News: "Các cuộc tấn công chính xác đã nhắm trực tiếp vào các địa điểm phóng tên lửa và các tàu của Iran đang tích cực tìm cách đặt thủy lôi. Chiến dịch được thực hiện để bảo vệ quân đội Mỹ khỏi các mối đe dọa sắp xảy ra từ lực lượng Iran".

Trước đó, nhiều vụ nổ cũng xảy ra tại Bandar Abbas và các khu vực ven biển gần eo Hormuz. Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết, tình hình ở Bandar Abbas đã được kiểm soát và không có gì đáng lo sau khi các tiếng nổ lớn vang lên.