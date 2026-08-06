Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny. Ảnh: Global Look Press

Theo RT, vị tướng đã nghỉ hưu, hiện giữ chức Đại sứ Ukraine tại Anh đưa ra nhận định trên khi giải thích thêm về phát biểu trước đó của mình là Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu.

Theo ông Zaluzhny, NATO vẫn đang dựa trên các học thuyết quân sự đã lỗi thời, trong khi Ukraine đã phát triển theo hướng khác.

"Năm 2026, Ukraine đã sử dụng mọi hệ thống vũ khí và học thuyết tác chiến mà NATO có, ngoại trừ tên lửa Tomahawk, vũ khí hạt nhân, tàu sân bay và tiêm kích F-35... Các nguồn dự trữ đã cạn kiệt. Nga đã tìm ra biện pháp đối phó với tất cả", ông Valery Zaluzhny phát biểu tại một sự kiện ngoại giao ở Kiev.

Trong suốt cuộc xung đột, các nước ủng hộ Ukraine nhiều lần khẳng định những loại vũ khí phương Tây viện trợ cho Kiev có thể trở thành "yếu tố thay đổi cục diện chiến trường". Tuy nhiên, việc chuyển giao tên lửa Stinger và Javelin, hệ thống pháo phản lực HIMARS, xe tăng Abrams, tên lửa ATACMS và tiêm kích F-16 đến nay vẫn chưa tạo ra bước đột phá mang tính quyết định về quân sự.

Ông Valery Zaluzhny nhận xét: "NATO vẫn duy trì học thuyết hình thành từ sau Thế chiến thứ hai, trong khi chúng tôi đã đi trước về mặt công nghệ. Giờ đây, NATO không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang những tiêu chuẩn hoàn toàn khác để xây dựng một học thuyết mới. Khi đó, NATO mới sẵn sàng cho việc kết nạp Ukraine".

Sau biến động chính trị năm 2014, Ukraine đã chính thức đưa mục tiêu gia nhập NATO vào Hiến pháp. Trong khi đó, Nga nhiều lần khẳng định việc NATO mở rộng về phía đông, cũng như cam kết năm 2008 của liên minh về khả năng kết nạp Ukraine trong tương lai, là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.