Ông Trump ban hành sắc lệnh hạn chế quyền cấp quốc tịch theo nơi sinh. Ảnh: EPA

Báo The Guardian và hãng Anadolu đưa tin, các sắc lệnh được ban hành chỉ hơn một tháng sau khi tòa án tối cao Mỹ bác bỏ nỗ lực đầu tiên của ông Trump nhằm hạn chế quyền được cấp quốc tịch theo nơi sinh, vốn được quy định trong hiến pháp.

Ông Trump từ lâu đã tìm cách xóa bỏ nguyên tắc trên, coi đó là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch siết chặt chính sách nhập cư nhiệm kỳ thứ hai của mình.

Người đứng đầu nước Mỹ nói với các phóng viên tại phòng Bầu dục trước khi ký sắc lệnh: "Chúng tôi đang thực hiện các điều chỉnh vì điều này rất không công bằng. Quy định được ban hành ngay sau nội chiến. Nó vốn dành cho con cái của những người nô lệ, còn hiện nay thì sao? Người ta đang xây dựng cả một ngành kinh doanh xoay quanh nó... Đó không phải là mục đích ban đầu của quy định này".

Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller nói: "Tổng thống đang sử dụng thẩm quyền của mình với tư cách là Tổng tư lệnh để ký sắc lệnh hành pháp đầu tiên, dựa trên phán quyết mới của Tòa án Tối cao, nhằm mở rộng phạm vi các đối tượng không đủ điều kiện được cấp quốc tịch theo nơi sinh".

Ông Miller cho biết sắc lệnh áp dụng đối với "những người nước ngoài bị coi là kẻ thù của Mỹ, thành viên các tổ chức khủng bố nước ngoài và nhiều nhóm người vận động hành lang hoặc hoạt động thay mặt cho các chính phủ nước ngoài. Việc thực hiện biện pháp này sẽ bảo đảm một số lượng lớn những người được hưởng quyền cấp quốc tịch theo nơi sinh một cách không chính đáng sẽ không còn đủ điều kiện nhận quyền lợi đó nữa".

Ông Trump cũng ký sắc lệnh hành pháp thứ hai cấm "du lịch sinh con". Đây là cách người nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ bằng thị thực tạm thời với mục đích chính là sinh con nhằm giúp đứa trẻ tự động có quốc tịch Mỹ.

Theo ông Miller, sắc lệnh này chỉ đạo các viên chức lãnh sự từ chối cấp thị thực cho những người có mục đích chính khi đến Mỹ là để con của họ được hưởng quốc tịch Mỹ.