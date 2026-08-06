Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: EPA

Tờ The Washington Post hôm nay (6/8) dẫn lời những người nắm rõ thông tin cho biết, trong một cuộc gặp với các nhà tài trợ tại Phòng Bầu dục cách đây khoảng hai tuần, ông Trump nói: "Cuối cùng thì chúng ta cần bầu JD Vance".

Phát biểu trên khác biệt so với quan điểm công khai của ông Trump trong thời gian qua, khoảng thời gian mà ông khuyến khích ông JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio cạnh tranh. Ông từng dành lời khen ngợi cho cả hai, gợi ý rằng họ có thể cùng tranh cử trong một liên danh và từ chối chỉ định người kế nhiệm ưu tiên.

Mặc dù bày tỏ sự ủng hộ Phó Tổng thống Vance trước các nhà tài trợ nhưng Tổng thống Trump vẫn tiếp tục yêu cầu các cố vấn so sánh ông Vance với Ngoại trưởng Rubio.

Theo The Washington Post, một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump đã hỏi các trợ lý về hai nhân vật này khi đang di chuyển trên trực thăng Marine One vào cuối tháng trước. Một cố vấn khác tiết lộ ông Trump đã ngầm quyết định Phó Tổng thống Vance sẽ kế nhiệm ông lãnh đạo Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, vị cố vấn này cho rằng vẫn còn quá sớm để xác định thời điểm ông Vance tuyên bố tranh cử hoặc khi nào ông Trump sẽ công khai ủng hộ "phó tướng" của mình.

Tuy nhiên, 6 đồng minh và cố vấn khác của người đứng đầu nước Mỹ cho biết họ không tin rằng ông Trump đã hoàn toàn lựa chọn ông Vance. Họ lưu ý ông Trump thường đưa ra những thông điệp khác nhau với những người khác nhau và vẫn có thể thay đổi quyết định.

"Bất kỳ ai cho rằng mọi chuyện đã chắc chắn thì chính là họ đang quá vội kết luận hoặc đơn giản là chưa hiểu rõ Tổng thống," một quan chức nhận định.

Đến nay, ông Vance vẫn chưa công bố kế hoạch tranh cử. Theo những người từng trao đổi với ông, Phó Tổng thống Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Một cố vấn khác cho biết ông Trump vẫn muốn Ngoại trưởng Rubio cùng liên danh với ông Vance và thường xuyên dành lời khen cho nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu ông Rubio có chấp nhận trở thành ứng cử viên phó tổng thống trong liên danh của ông Vance hay không.