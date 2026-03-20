Trong đoạn video do đài RT chia sẻ trên kênh Telegram ngày 19/3, ông Sweeney, phóng viên thường trú của đài Nga ở Lebanon và người quay phim đang tác nghiệp tại một cây cầu ở miền nam Lebanon. Ông Sweeney bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn và lập tức rời khỏi vị trí đang đứng. Chỉ vài giây sau, một vụ nổ lớn đã xảy ra ngay phía sau lưng ông Sweeney.

Vụ nổ do tên lửa Israel gần nơi phóng viên RT tác nghiệp ở Lebanon. Ảnh: RT

Áp lực từ vụ nổ đã khiến phóng viên quay phim bị hất văng xuống đất, trong khi ông Sweeney bị mảnh vỡ của vụ nổ tên lửa Israel văng trúng tay. Trong đoạn video được công bố sau đó, phóng viên Sweeney đang có mặt tại một bệnh viện Lebanon và được các bác sĩ chăm sóc y tế.

Ông Ali Reed, người quay phim cho hay: “Mọi người, chúng tôi vẫn ổn. Hóa ra khi một quả tên lửa bay về phía bạn thì bạn có thể nghe thấy âm thanh của nó”.

Trong tuyên bố đưa ra cuối ngày 19/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gửi lời chúc sớm bình phục đến nhóm phóng viên của RT và nhấn mạnh Moscow coi vụ tấn công các nhà báo của Israel là “hành vi vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực của luật pháp quốc tế”.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, kể từ đầu tháng 3 đến nay, các cuộc không kích do Israel thực hiện vào loạt mục tiêu được cho thuộc nhóm vũ trang Hezbollah thân Iran ở Lebanon đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng nghìn trường hợp bị thương.