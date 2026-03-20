Báo Times of Israel đưa tin, trong cuộc họp báo hôm 19/3, Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định chiến dịch quân sự của IDF nhằm vào Iran đã khiến cho chính quyền Tehran “yếu hơn bao giờ hết”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3. Ảnh: Benjamin Netanyahu

“Sau 20 ngày qua, tôi có thể tuyên bố Iran hiện không còn khả năng làm giàu uranium và không còn có thể sản xuất tên lửa đạn đạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiền nát những năng lực của đối phương… Iran đang yếu hơn bao giờ hết, trong khi Israel là một cường quốc khu vực. Một số người sẽ nói Israel là cường quốc thế giới”, nhà lãnh đạo Israel phát biểu.

Ông Netanyahu sau đó tiết lộ chiến dịch quân sự hiện nay do Israel phát động đang nhắm đến những nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa và các cơ sở chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran.

Theo Times of Israel, chỉ vài giờ sau bài phát biểu trên của ông Netanyahu, Iran đã phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào nhiều khu vực bên trong lãnh thổ Israel.