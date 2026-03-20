Hãng tin Tasnim trích thông cáo của IRGC trên kênh Telegram ngày 20/3 cho biết: “Ông Ali Mohammad Naini đã cống hiến hơn 4 thập kỷ của cuộc đời mình cho cuộc thánh chiến nhân danh Allah và ông đã tử vì đạo vào buổi bình minh cuối cùng của tháng Ramadan linh thiêng”.

Tướng IRGC Ali Mohammad Naini. Ảnh: Fars News

Tuy nhiên, IRGC không nêu rõ Tướng Naini đã thiệt mạng trong hoàn cảnh nào.

Theo báo Guardian, chỉ vài giờ trước khi thiệt mạng vì cuộc không kích của Mỹ và Israel, Tướng Naini đã đưa ra một số tuyên bố khẳng định Tehran “vẫn có đủ khả năng để chế tạo tên lửa bất chấp các cuộc tấn công của các lực lượng Tel Aviv và Washington”.

Tướng Naini là quan chức an ninh mới nhất thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Trước đó, một loạt nhân vật cấp cao khác của chính quyền Tehran, trong đó có Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij Gholamreza Soleimani cũng bị quân đội Israel hạ sát trong các vụ không kích.