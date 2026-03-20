Hãng thông tấn TASS ngày 20/3 dẫn lời Thủ tướng Israel Netanyahu phát biểu: "Thế giới cần có những tuyến đường để lựa chọn, thay vì chỉ tập trung vào các điểm nghẽn như eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb để đảm bảo dòng chảy dầu mỏ. Chỉ cần xây dựng các đường ống năng lượng đi về phía tây qua bán đảo Ảrập, tới Israel, thẳng đến các cảng Địa Trung Hải là chúng ta sẽ loại bỏ các điểm nghẽn mãi mãi".

Eo biển Horrmuz. Ảnh: Sipa

Thủ tướng Israel nhấn mạnh sự chuyển đổi về phương thức vận tải năng lượng ở Trung Đông có thể là kết quả từ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Cũng theo ông Netanyahu, cuộc xung đột Iran "có thể kết thúc nhanh hơn dự đoán rất nhiều".

Liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, Anh, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan và Nhật Bản ngày 19/3 đã ra tuyên bố chung, cam kết thực hiện các bước ổn định thị trường năng lượng và sẵn sàng tham gia "những nỗ lực phù hợp" để bảo đảm tự do hàng hải qua khu vực này.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cáo buộc tình hình bất ổn ở eo biển Hormuz "do Mỹ và Israel gây ra". Ông Araghchi cảnh báo bất kỳ quốc gia nào tham gia vào nỗ lực phá vỡ sự phong tỏa của Iran sẽ bị coi là "đồng lõa".

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý đến nhu cầu phải tìm kiếm "các biện pháp nhằm khôi phục hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz trên bàn đàm phán".