Tranh tường ở Iran với nội dung xung đột đang diễn ra. Ảnh: WANA

Hãng CNN đưa tin, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel đã ngừng các cuộc tấn công Iran nhưng không xác nhận hai bên đã đạt một thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, Tehran cảnh báo các cuộc tấn công của nước này sẽ được nối lại nếu Israel tiếp tục không kích miền nam Lebanon.

Theo một nguồn tin Israel và một quan chức Mỹ, Tel Aviv đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào Tehran ngày 8/6 nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thuyết phục Thủ tướng Netanyahu tạm dừng.

Ông Trump ngày 8/6 đã điện đàm với ông Netanyahu lần thứ 2 trong vòng 24h. Người đứng đầu nước Mỹ cho biết, ông đã cảnh báo Thủ tướng Israel về việc sẽ tự cô lập mình nếu tiếp tục tấn công Iran. "Tôi nói: Bibi, ông nên cẩn thận nếu không có thể phải chiến đấu một mình".

Các nguồn tin Mỹ và Israel nắm được nội dung cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Netanyahu cho biết, cuộc gọi mới nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong không khí ôn hòa hơn so với cuộc trao đổi trước đó, khi người đứng đầu nước Mỹ gọi nhà lãnh đạo Israel là "điên khùng".

Mỹ không chặn tên lửa Iran phóng về Israel

Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức ở Washington cho hay, Mỹ không đánh chặn bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Iran phóng về phía Israel trong cuộc giao tranh mới nhất, trái ngược với tuyên bố trước đó của một quan chức quân sự Israel.

Điều này đánh dấu sự khác biệt so với các lần xung đột trước đây khi lực lượng Mỹ sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa để giúp bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công của Iran.

Quan chức trên tiết lộ, quân đội Israel đã phối hợp chặt chẽ với quân đội Mỹ trong suốt chiến dịch. Theo các báo cáo, Tham mưu trưởng Israel - Tướng Eyal Zamir, được cho là đã có hai cuộc hội đàm với Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper.

Căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang hôm 7/6 sau khi Israel ném bom thủ đô Beirut của Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn đang diễn ra. Sau đó, Iran đã phóng tên lửa về phía bắc Israel và Israel đáp trả bằng một số đợt không kích chống Iran.

Mỹ sẽ tuyên bố chiến thắng trước Iran trong 2 tuần nữa

Phát biểu trong một cuộc vận động trực tuyến ủng hộ Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Nam Carolina, Tổng thống Trump nói, Mỹ sẽ tuyên bố “chiến thắng hoàn toàn” trước Iran trong hai tuần tới.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump đưa ra những lời hứa về tiến triển đáng kể trong “hai tuần”. Thỏa thuận ngừng bắn với Iran, được công bố vào ngày 7/4, ban đầu dự kiến ​​kéo dài hai tuần trong khi hai bên hoàn tất thỏa thuận chấm dứt xung đột.