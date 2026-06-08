Theo hãng tin Al Jazeera, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 7/6 xác nhận đã phóng tên lửa tập kích căn cứ không quân Ramat David và nhiều khu vực khác ở Israel.

"Cuộc không kích là hành động đáp trả việc Israel tấn công ngoại ô Beirut. Nếu Tel Aviv không chấm dứt hoạt động quân sự ở Lebanon, họ sẽ phải đối mặt với những đợt tấn công trên quy mô lớn hơn", IRGC thông báo.

Ngược lại, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định các đơn vị phòng không của nước này đã đánh chặn toàn bộ 10 quả tên lửa đạn đạo của Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó cũng triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp để ứng phó tình hình.

Iran phóng tên lửa tấn công nhiều khu vực ở Israel. Video: RT

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định điều quan trọng nhất ở thời điểm này là nối lại việc đàm phán và ông sẽ gọi điện cho Thủ tướng Netanyahu để yêu cầu Israel không đáp trả.

"Đợt không kích của Iran không gây ra thương vong. Tôi hy vọng Israel sẽ không trả đũa. Nếu ông Bibi tấn công lại, mọi chuyện sẽ không thay đổi. Tôi muốn nói rằng một thỏa thuận đáng lẽ sẽ được ký kết vào đầu tuần tới. Và giờ thì chuyện này lại xảy ra. Tất cả các bên đã phóng đủ tên lửa, hãy quay lại bàn đàm phán", ông Trump kêu gọi.

Cũng theo Tổng thống Trump, ông không có kế hoạch rút binh lính Mỹ khỏi Trung Đông và đang tìm cách để duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực này cho tới khi mọi mục tiêu hoàn tất.

"Chúng tôi đã phá hủy phần lớn năng lực quân sự của Iran. Nhưng điều đó không có nghĩa là 50.000 binh lính Mỹ ở Trung Đông sẽ sớm về nước. Tôi sẽ giữ họ ở đây cho tới khi cuộc xung đột chấm dứt và một thỏa thuận được ký kết. Chi phí để duy trì quân đội ở đó là rất thấp", ông Trump nói thêm.