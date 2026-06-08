Trong thông cáo trên mạng xã hội X sáng 8/6, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết: “Nhiều tên lửa Kheibar Shekan được dùng trong các chiến dịch của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chống Israel… Loại khí tài này thuộc dòng tên lửa tầm xa thế hệ thứ 3 của IRGC. Kheibar Shekan có khả năng cơ động cao trong giai đoạn cuối nhằm xuyên thủng các lá chắn tên lửa”.

Tên lửa Kheibar Shekan. Ảnh: Tasnim

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, Kheibar Shekan là tên lửa đạn đạo do Lực lượng hàng không - vũ trụ của IRGC phát triển và chính thức đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 2022.

Kheibar Shekan nặng 6,3 tấn với đầu đạn nặng 0,55 tấn; dài 11,4m với đường kính thân tên lửa là 0,76m. Tốc độ bay của đầu đạn Kheibar Shekan ở khoảnh khắc lao xuống mục tiêu có thể nhanh gấp 2 - 3 lần vận tốc âm thanh (Mach 2 - Mach 3, tương đương 686 - 1029 m/s). Điều này gây khó khăn lớn cho các hệ thống phòng không muốn bắn hạ phần đầu đạn tên lửa.

Đầu tháng 10/2024, quân đội Iran từng sử dụng Kheibar Shekan trong chiến dịch trả đũa Israel ám sát các lãnh đạo của IRGC và một số thành viên chủ chốt nhóm vũ trang Hezbollah được Tehran hậu thuẫn ở Lebanon.