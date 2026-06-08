Thông cáo mới nhất sáng nay (8/6) của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) viết: “Với sự hỗ trợ từ các cơ quan tình báo, Không quân Israel vừa tấn công vào nhiều mục tiêu quân sự của chính quyền Tehran nằm tại các khu vực miền trung và tây Iran. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm chi tiết sau”.

Chiến đấu cơ Israel xuất kích. Ảnh: IDF

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, quân Israel đã nhắm tấn công thủ đô Tehran, các thành phố Isfahan, Tabriz và nhiều khu vực ở miền tây Iran. “Âm thanh vụ nổ có thể được nghe thấy ở hướng Karaj”, Tasnim thông tin.

Đài CNN cho biết các vụ không kích trên của Israel nhằm trả đũa việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 7/6 phóng tên lửa tấn công căn cứ không quân Ramat David và nhiều khu vực khác ở Israel.

Theo báo Times of Israel, không có dân thường nào bị thương trong đợt tấn công tên lửa vừa qua của Iran.