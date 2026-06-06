Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel. Ảnh: Times of Israel

Theo NBC News, động thái trên có thể xuất phát từ lo ngại về hoạt động gián điệp ngày càng mạnh mẽ của Israel nhắm vào các quan chức Mỹ.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) của Mỹ gần đây đã đưa ra đánh giá mới, theo đó, nâng mức độ đe dọa xuất phát từ Israel lên mức "nghiêm trọng". Hai quan chức Mỹ đương nhiệm và một quan chức đã về hưu tiết lộ, Washington lo ngại Tel Aviv đang nỗ lực đặc biệt để theo dõi các quan chức cấp cao Mỹ nhằm nắm bắt thông tin về các cuộc thảo luận nội bộ cũng như quá trình ra quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về xung đột Trung Đông.

Bản đánh giá của DIA gồm một tài liệu dài 7 trang kèm theo biểu đồ phân tích. Theo tài liệu này, năng lực tiến hành hoạt động gián điệp thông qua điệp viên và thu thập thông tin bằng các phương tiện kỹ thuật của Israel được đánh giá ở “mức độ nghiêm trọng”, cấp độ cao nhất trong hệ thống đánh giá mối đe dọa.

Mức cảnh báo được nâng lên khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bất đồng về cuộc xung đột với Iran cũng như các chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon. Theo các nguồn tin, hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc điện đàm căng thẳng trong tuần qua.

Các quan chức Mỹ đương nhiệm lẫn đã về hưu và các chuyên gia cho biết, Israel - đồng minh hàng đầu của Mỹ tại Trung Đông, đặc biệt quan tâm đến việc liệu ông Trump sẽ quyết định nối lại các chiến dịch tác chiến quy mô lớn chống Iran hay lựa chọn giải pháp đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Đại sứ quán Israel tại Mỹ đã bác bỏ thông tin trên và cho rằng việc Israel thu thập thông tin tình báo về các quan chức chính phủ Mỹ là "hoàn toàn sai sự thật". Lầu Năm Góc từ chối bình luận, trong khi một quan chức Nhà Trắng mô tả câu chuyện này là sai sự thật.

Emily Harding, Phó ban Quốc phòng và An ninh tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, mô tả Israel có một "cơ quan tình báo cực kỳ năng nổ... Họ vô cùng quan tâm đến những gì chúng ta đang làm".