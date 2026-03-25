Bộ trưởng Quốc phòng Israel họp bàn với các tướng lĩnh quân đội. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel.

Báo Times of Israel dẫn lời ông Katz phát biểu tại một cuộc họp với các tướng lính cấp cao của Israel hôm 24/3: "Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục hoạt động ở Lebanon với toàn bộ lực lượng chống lại Hezbollah. Hàng trăm nghìn cư dân miền nam Lebanon đã sơ tán về phía bắc sẽ không được phép quay lại phía nam sông Litani cho tới khi an ninh của cư dân ở phía bắc Israel được đảm bảo. Ngoài ra, tất cả các tòa nhà gần biên giới Israel sẽ bị giải tỏa và phá hủy".

Ông Katz cho biết thêm, tất cả các cây cầu bắc qua sông Litani mà Hezbollah sử dụng để chuyển quân và vũ khí vào miền nam Lebanon đã bị phá hủy và IDF sẽ kiểm soát các cây cầu còn lại cũng như khu vực an ninh tới tận sông Litani. Sông Litani nằm cách biên giới phía nam của Lebanon và Israel khoảng 30 - 40km.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định: "Nguyên tắc rất rõ ràng: Ở đâu có khủng bố và tên lửa, ở đó sẽ không có nhà cửa và cư dân và IDF sẽ ở bên trong Lebanon".

Ông Katz có phát biểu trên một ngày sau khi một thành viên khác trong nội các Israel là Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich kêu gọi sáp nhập hoàn toàn miền nam Lebanon đến tận sông Litani.

Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah vào đầu tháng 3, sau khi bị nhóm vũ trang Hồi giáo thân Iran này tại Lebanon tấn công. Hezbollah tuyên bố họ nhằm vào Israel để trả đũa cho vụ Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong chiến dịch chung của Mỹ và Israel chống lại Tehran.

Hezbollah mô tả kế hoạch của Israel là mối đe dọa sống còn, khẳng định nhóm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chống lại "sự gây hấn" này.