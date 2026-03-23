Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ngày 22/3 đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về việc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đánh sập cầu Qasmiyeh, tuyến đường kết nối quan trọng giữa miền nam Lebanon với phần còn lại của đất nước.

"Cuộc tấn công cầu Qasmiyeh là nỗ lực cô lập khu vực phía nam sông Litani với phần còn lại của lãnh thổ Lebanon. Chúng tôi cho rằng đây là một phần trong kế hoạch của Israel nhằm thiết lập vùng đệm dọc biên giới, đồng thời mở đường cho các cuộc tấn công trên bộ", ông Aoun nhận định.

Quân đội Israel đánh sập cầu Qasmiyeh ở Lebanon. Video: Times of Israel

Theo giới quan sát, việc đánh bom cây cầu đã đánh dấu sự leo thang trong chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Hezbollah. Xung đột giữa Tel Aviv và lực lượng này bùng phát trở lại vào ngày 2/3, sau khi Hezbollah phóng tên lửa vào Israel nhằm đáp trả chiến dịch không kích khiến Lãnh tụ tối cao Iran khi đó Ali Khamenei thiệt mạng.

Về phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz mô tả cầu Qasmiyeh là "hạ tầng phục vụ hoạt động khủng bố" và việc đánh sập công trình này nhằm loại bỏ mối đe dọa đối với cộng đồng Israel ở gần biên giới Lebanon.

Cùng ngày 22/3, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir tuyên bố IDF sẽ mở rộng các chiến dịch trên bộ tại Lebanon chống Hezbollah. Ông Zamir nhấn mạnh cuộc tấn công nhắm vào lực lượng này mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu.