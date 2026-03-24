Theo hãng tin Al Jazeera, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich ngày 23/3 đã kêu gọi chính phủ nước này sáp nhập miền nam Lebanon, nhấn mạnh rằng chiến dịch đối phó với Hezbollah "cần phải kết thúc với một thực tế mới về biên giới".

"Tôi đã nói điều này trong mọi cuộc họp cũng như mọi cuộc thảo luận, biên giới mới của Israel phải kéo dài đến tận sông Litani. Ngoài ra, chúng ta cũng nên sáp nhập phần lãnh thổ đang kiểm soát ở Dải Gaza", ông Smotrich cho biết.

Quân đội Israel đánh sập cây cầu huyết mạch ở miền nam Lebanon. Ảnh: Yonhap

Giới quan sát nhận định tuyên bố của Bộ trưởng Smotrich là phát ngôn rõ ràng nhất từ trước tới nay của một quan chức cấp cao Israel về việc kiểm soát lãnh thổ của Lebanon liên quan đến chiến dịch quân sự chống Hezbollah.

Ông Smotrich có phát biểu trên sau khi Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đánh sập cầu Qasmiyeh bắc qua sông Litani, tuyến đường kết nối quan trọng giữa miền nam Lebanon với phần còn lại của đất nước. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz trước đó cũng cảnh báo Lebanon có thể phải đối mặt với kịch bản mất lãnh thổ nếu không giải giáp Hezbollah.

Trong thời gian vừa qua, IDF đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự trên bộ ở khu vực biên giới Lebanon nhằm đáp trả các đợt tấn công của Hezbollah. Xung đột giữa các lực lượng Tel Aviv và nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn này đã bùng phát trở lại từ ngày 2/3, sau khi Hezbollah phóng tên lửa vào Israel nhằm đáp trả chiến dịch không kích khiến Lãnh tụ tối cao Iran khi đó Ali Khamenei thiệt mạng.