Trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc hôm 24/3, Đại sứ Danon nhấn mạnh Israel không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào được cho sẽ diễn ra giữa Mỹ và Iran ở Pakistan trong tuần này. “Ngay tại thời điểm này, chúng tôi (Israel và Mỹ) vẫn nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran và chúng tôi sẽ tiếp tục làm vậy”, ông Danon nói với các phóng viên.

Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon. Ảnh: LHQ

Đại sứ Israel khẳng định các đợt tấn công vừa qua của nước này nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran đã “đạt được nhiều kết quả”, nhưng “chưa hoàn tất toàn bộ mục tiêu đề ra”.

Theo ông Danon, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi từng tuyên bố cách đây vài tuần rằng Tehran không sở hữu bất kỳ tên lửa nào có tầm bắn vượt quá 2.000km, nhưng quốc gia Hồi giáo sau đó lại cho phóng các tên lửa với tầm bắn 4.000km vào hòn đảo Diego Garcia ở khu vực Ấn Độ Dương, nơi Anh và Mỹ đặt căn cứ quân sự.

Mỹ công bố thương vong do xung đột

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN hôm 24/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết số binh sĩ nước này bị thương trong chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội” chống Iran là 290 trường hợp. Trong đó, 255 người đã trở lại làm nhiệm vụ và 10 binh sĩ khác vẫn bị thương nặng.

Cho đến nay, đã có 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng do các đòn trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Theo số liệu do kênh thông tấn Al Jazeera công bố sáng 25/3, các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nhiều hạ tầng dân sự lẫn quân sự của Iran từ hôm 28/2 đến nay đã khiến ít nhất 1.500 người thiệt mạng và hơn 18.500 trường hợp bị thương.