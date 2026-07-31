Bên trong đường hầm của Hezbollah. Ảnh: Times of Israel

Theo Times of Israel, tuyên bố chung đưa ra vào ngày 30/7 của hai quan chức trên viết, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã sử dụng 700 tấn thuốc nổ để phá hủy cơ sở ngầm này.

Israel cáo buộc cơ sở hạ tầng ngầm là trọng tâm trong kế hoạch xâm chiếm các cộng đồng dân cư ở miền bắc Israel của Hezbollah.

Chiến dịch phá hủy ban đầu được lên kế hoạch tiến hành sớm hơn nhưng đã bị hoãn do thỏa thuận khung đạt được vào tháng 6. Ông Netanyahu và ông Katz cho biết việc phá hủy hệ thống đường hầm là phản ứng của Israel trước hành động mà họ gọi là sự “vi phạm trắng trợn” thỏa thuận ngừng bắn của Hezbollah hôm 29/7, khi lực lượng này sử dụng máy bay không người lái mang thuốc nổ tấn công một xe ủi đất không người lái.

Trong một tuyên bố riêng, IDF xác nhận đã phá hủy một số tuyến đường hầm ngầm trọng yếu tại khu vực dãy núi Beaufort. "Trong vài tuần qua, các binh sĩ IDF đã hoàn tất việc kiểm soát và bảo đảm an ninh khu vực dãy núi Beaufort đồng thời tiếp quản, rà soát hệ thống cơ sở hạ tầng ngầm và chuẩn bị cho việc phá hủy".

Hezbollah chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về thông tin trên.

Binh sĩ IDF bên trong đường hầm của Hezbollah. Ảnh: Times of Israel

IDF cho biết vẫn đang theo dõi một hệ thống đường hầm quy mô lớn của Hezbollah nằm dưới dãy núi Ali Taher, gần thành phố Nabatieh, nơi được cho là vẫn còn hàng chục tay súng đang cố thủ.

Tuy nhiên, do các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, IDF chưa thể kiểm soát các đường hầm nằm dưới dãy núi này, mặc dù quân đội Israel vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại những khu vực khác ở miền nam Lebanon.

Thỏa thuận đạt được vào tháng 6 quy định quân đội Lebanon sẽ triển khai lực lượng tới các khu vực ở miền nam nước này, nơi Hezbollah trước đây từng hiện diện và có ảnh hưởng quân sự. Điều này được xem là bước chuẩn bị để Israel rút khỏi vùng đệm an ninh mà nước này đang kiểm soát ở miền nam Lebanon.

Các nhóm kỹ thuật của hai bên dự kiến sẽ họp từ ngày 4 đến 6/8, tập trung thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận khung. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ mở đường cho một thỏa thuận hòa bình chính thức giữa Israel và Lebanon trong tương lai.