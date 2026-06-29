Theo báo Times of Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 28/6 xác nhận Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã phá hủy một đường hầm quy mô lớn của Hezbollah tại làng Majdal Zoun, miền nam Lebanon.

"Chúng tôi đã thông báo trước cho Mỹ về kế hoạch phá hủy đường hầm", tuyên bố chung của ông Netanyahu và ông Katz nêu rõ.

Israel phá hủy đường hầm lớn của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Video: IDF

Cũng theo Thủ tướng Netanyahu, IDF sẽ tiếp tục duy trì hiện diện quân sự trong vùng an ninh ở miền nam Lebanon nhằm "phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố và loại bỏ các mối đe dọa đối với công dân Israel".

Theo báo cáo của IDF, đường hầm vừa bị phá hủy dài khoảng 200m và nằm ở độ sâu hơn 25m dưới lòng đất. Đây là cơ sở được Hezbollah sử dụng để để lắp ráp, lưu trữ và triển khai các máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất. Động thái của Tel Aviv diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Israel và Lebanon đạt được một thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt các hành động thù địch.

Ngoài việc phá hủy đường hầm, IDF cũng tập kích một số tay súng Hezbollah và phá hủy một bệ phóng tên lửa của lực lượng này trong ngày 28/6. Tới sáng 29/6, giới chức Hezbollah đã chỉ trích các cuộc tấn công của Israel là hành động "vi phạm trắng trợn" thỏa thuận an ninh.