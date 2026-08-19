Tờ Times of Israel ngày 19/8 đưa tin Văn phòng Thủ tướng Israel mới đây đã xác nhận việc quân đội nước này không kích căn cứ không quân Abu al-Duhur ở Syria.

"Israel và Syria đã có những cam kết để duy trì hiện trạng an ninh, nhưng Damascus đã suýt phá vỡ thỏa thuận này khi cho phép Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân đội tại một căn cứ không quân gần Aleppo. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo Syria rằng sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại đây sẽ gây ra mối đe dọa đối với an ninh Israel, tiếc là họ đã phớt lờ", thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ.

Máy bay chiến đấu của không quân Israel. Ảnh: EPA

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã ngay lập tức bác bỏ thông tin của Israel, khẳng định nước này không tìm cách gia tăng sự hiện diện quân sự tại Syria. "Đó là cáo buộc vô căn cứ của Tel Aviv nhằm hợp thức hóa các cuộc không kích trái pháp luật trên lãnh thổ của Syria", hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Về phía Mỹ, đặc phái viên Tom Barrack đã bày tỏ sự quan ngại về cuộc tấn công của Israel, mô tả đây là "hành động leo thang không cần thiết, có thể gây bất ổn trong khu vực". Ông Barrack tin Syria không có thái độ gây hấn hay duy trì các lực lượng ủy nhiệm, thậm chí đã nhiều lần bày tỏ mong muốn giảm căng thẳng với Israel.

Theo truyền thông địa phương, căn cứ không quân Abu al-Duhur đã ngừng hoạt động từ năm 2012 và đang được lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng Syria bảo vệ. Vụ không kích ngày 18/8 đây đã gây ra thiệt hại về cơ sở vật chất, song không có thương vong. Động thái của Israel xảy ra sau khi một phái đoàn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tới căn cứ này để đánh giá quá trình khôi phục đường băng.

Trong thời gian vừa qua, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần "khẩu chiến" qua lại về chiến dịch của Tel Aviv ở Dải Gaza và việc Ankara muốn mua tiêm kích F-35 từ Mỹ.