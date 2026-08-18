Theo CNN, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày 17/8 đã có cuộc gặp kéo dài gần 4 giờ đồng hồ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm thảo luận về quá trình thực thi kế hoạch hòa bình ở Dải Gaza.

"Cuộc gặp đã diễn ra rất tốt. Chúng tôi đã giải quyết được một số khúc mắc và thông tin sai lệch, bao gồm quyền tự vệ của Israel và công cuộc tái thiết Gaza. Nếu Hamas không tự nguyện giải giáp, thì Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Israel hoàn tất nhiệm vụ theo cách phù hợp, kể cả là biện pháp quân sự", ông Kushner cho biết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và ông Jared Kushner. Ảnh: Anadolu

Con rể của Tổng thống Donald Trump cũng nhận định rằng quá trình thực thi thỏa thuận sẽ tiến triển rất nhanh nếu các bên chịu hợp tác. "Chúng ta có thể thấy tiến triển trong vòng 30 ngày. Rồi trong 60, 90 ngày tới cũng vậy. Khi Hamas giải giáp thì chúng ta sẽ tiến hành lấp các đường hầm, qua đó loại bỏ các đe dọa an ninh với Israel", ông Kushner nói.

Cùng ngày 17/8, Tổng thống Trump đã đề nghị Israel không nên tiến hành thêm các hoạt động quân sự ở Gaza, bởi Hamas đã đồng ý hạ vũ khí. "Chúng tôi có một kênh liên lạc khác với Hamas và cuối cùng họ đã từ bỏ vũ khí", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Khi được hỏi về tình hình chính trị Israel, Tổng thống Trump khẳng định việc không can dự vào các cuộc bầu cử của Israel là điều "phù hợp nhất", mặc dù vẫn để ngỏ khả năng công khai ủng hộ một ứng cử viên.

Hiện phía Israel chưa đưa ra bình luận chính thức về cuộc gặp với phái đoàn Mỹ.