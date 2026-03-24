Đài CNN ngày 24/3 đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Israel tiết lộ rằng, một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Iran "hiện chưa có triển vọng rõ ràng", trong bối cảnh Tehran vẫn đang tấn công vào lãnh thổ Israel.

"Phía Iran chưa sẵn sàng nhượng bộ để thảo luận một cách thực chất, chúng ta chưa đi tới giai đoạn đó. Những cuộc đàm phán được đề cập trên truyền thông có thể chỉ là chiến thuật trì hoãn, nhằm chuẩn bị cho các đợt tấn công mới", nguồn tin của CNN cho biết.

Cũng theo giới chức Israel, có một số quốc gia đã ngỏ ý muốn làm trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran, nhưng vẫn chưa có đề xuất cụ thể nào được đưa ra. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục chiến dịch không kích nhằm vào Iran, nhấn mạnh rằng các cuộc giao tranh sẽ kéo dài thêm ít nhất vài tuần.

Trong sáng 24/3, Iran đã phóng nhiều tên lửa vào các khu vực của Israel, bao gồm cả Tel Aviv. Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran (IRGC) đã cảnh báo về khả năng tấn công các mục tiêu quân sự tại Gaza và miền bắc Israel nếu "các hành vi nhằm vào dân thường ở Lebanon và Palestine tiếp diễn".

"Israel đã lợi dụng xung đột để thực hiện các hành vi bạo lực chống lại dân thường Palestine và Lebanon. Nếu không dừng lại, các vị trí tập trung lực lượng của đối phương sẽ bị tấn công mạnh bằng tên lửa và UAV", thông báo của IRGC nêu rõ.

Mỹ cân nhắc đưa thêm 3.000 quân tới Trung Đông

Tờ New York Times (NYT) ngày 24/3 đưa tin, Lầu Năm Góc được cho là đang xem xét khả năng triển khai một lữ đoàn từ Sư đoàn Lính dù Số 82 tới Trung Đông để hỗ trợ các hoạt động chống lại Iran.

"Một lữ đoàn khoảng 3.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Số 82 có thể được triển khai tới bất kỳ địa điểm nào trên thế giới trong vòng 18 giờ. Lực lượng này có thể đóng vai trò quan trọng nếu Tổng thống Donald Trump muốn kiểm soát đảo Kharg của Iran", nguồn tin của NYT cho biết.

Trong các tuyên bố trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã úp mở về khả năng triển khai binh lính Mỹ để kiểm soát đảo Kharg - trái tim dầu mỏ của Iran. Theo thông tin của Washington, toàn bộ cơ sở quân sự của Tehran tại hòn đảo này đã bị phá hủy trong các đợt không kích gần đây.