Báo Guardian dẫn bài đăng trên mạng xã hội X hôm 23/3 của Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf cho biết Tehran không có cuộc đàm phán nào với Washington giống như tuyên bố trước đó cùng ngày của Tổng thống Mỹ Trump.

“Không có cuộc đàm phán nào giữa Iran với Mỹ diễn ra. Tin giả được tung ra nhằm mục đích thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ cũng như để thoát khỏi ‘vũng lầy’ (cuộc xung đột) mà Mỹ và Israel đang mắc kẹt”, ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo Tehran và Washington đã có "nhiều cuộc đối thoại tốt đẹp và hiệu quả" vào cuối tuần trước “để giải quyết hoàn toàn và triệt để các hành động thù địch ở khu vực Trung Đông”.

“Dựa trên nội dung và thái độ của các cuộc đối thoại sâu sắc, chi tiết, mang tính xây dựng và sẽ tiếp tục trong suốt tuần này, tôi đã chỉ thị Bộ Chiến tranh Mỹ hoãn lại tất cả các cuộc tấn công quân sự vào những nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của những cuộc gặp và thảo luận đang diễn ra”, ông Trump cho hay.