Israel được tin là đã triển khai quân tới Azerbaijan. Ảnh: YnetNews

Theo các nguồn tin, việc triển khai trên là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Israel chống Iran. Các lực lượng Israel hoạt động tại một số địa điểm ở miền nam Azerbaijan, giáp biên giới phía bắc của Iran và tại điểm gần nhất, chỉ cách thành phố Tabriz của Iran khoảng 100km. Tabriz là một trong những mục tiêu bị Israel tấn công trong cuộc xung đột.

Hai nguồn tin cho hay lực lượng được Israel triển khai gồm quân đặc nhiệm, thành viên của lực lượng tinh nhuệ chuyên đổ bộ đường không và cứu hộ, nhân viên thuộc cơ quan tình báo Mossad. Họ thu thập tin tức tình báo và vận hành máy bay không người lái (UAV), giúp Israel có được vị trí quan sát chiến lược để theo dõi các hoạt động quân sự bên trong khu vực miền bắc Iran.

Theo CNN, việc Israel triển khai các lực lượng ở Azerbaijan là một phần của mạng lưới vị trí quân sự bí mật rộng lớn hơn mà Tel Aviv thiết lập trên khắp Trung Đông trong thời gian diễn ra xung đột với Iran. Tel Aviv cũng duy trì các cơ sở bí mật ở Iraq, triển khai các phương tiện phòng không và nhân sự đến Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và sử dụng một số địa điểm ở Somaliland thuộc vùng Sừng châu Phi.

Ban đầu, các lực lượng Israel được triển khai với nhiệm vụ dự phòng cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp, nhưng sau đó vai trò của họ được mở rộng thành các điểm thu thập tình báo và hỗ trợ hoạt động quân sự.

Các nguồn tin nói động thái đã đặt lực lượng Israel dọc theo biên giới phía nam, tây và bắc của Iran trong suốt xung đột, mở rộng tầm hoạt động của quân Israel thêm hàng trăm kilomet sâu vào lãnh thổ Iran. Các vị trí tiền tuyến này giúp Israel duy trì những đợt tấn công liên tiếp vào các mục tiêu trên khắp Iran.

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Azerbaijan tại Washington, Mỹ nhấn mạnh "chính quyền Baku kiên quyết bác bỏ những tuyên bố vô căn cứ về việc sử dụng lãnh thổ Azerbaijan cho các hoạt động chống lại các nước thứ ba”.

Văn phòng Thủ tướng và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đều không bình luận về thông tin CNN đưa ra.