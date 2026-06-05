Theo tờ Times of Israel, IDF ngày 5/6 đã thông báo về việc hạ sát 4 quan chức cấp cao thuộc cơ chế an ninh nội bộ của Hamas, gồm Hassan Labad, Asim Shubair, Abdullah Abu Kaloub và Muhammad Abu Mark.

"Những nhân vật bị nhắm mục tiêu trong đợt không kích mới nhất ở Gaza có liên quan đến các nỗ lực tái thiết Hamas, đồng thời hỗ trợ lãnh đạo cấp cao của nhóm trong việc thúc đẩy các hoạt động quân sự chống lại nhà nước và quân đội Israel", thông cáo của IDF cho biết.

Báo cáo của IDF tiết lộ cơ chế an ninh nói trên là một bộ phận hoạt động bí mật của Hamas, có nhiệm vụ bảo vệ các lãnh đạo cấp cao của tổ chức. Ngoài vai trò bảo vệ an ninh, cơ quan này còn chịu trách nhiệm thu thập tin tình báo nhằm phục vụ quá trình ra quyết định của ban lãnh đạo Hamas.

Quân đội Israel thông báo tiêu diệt 4 quan chức cấp cao của Hamas. Ảnh: IDF

Trong thời gian vừa qua, IDF đã liên tục thực hiện các cuộc không kích ở Dải Gaza nhắm vào nhiều chỉ huy cấp cao của Hamas. Chỉ huy quân sự của Hamas Izz al-Din al-Haddad đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào ngày 15/5 và người kế nhiệm ông là Mohammed Odeh cũng bị hạ sát chỉ 11 ngày sau đó.

Cùng ngày 5/6, IDF đã đưa ra cảnh báo sơ tán đối với người dân tại 3 ngôi làng Aarnaya, Aanqoun và Kfar Fila ở miền nam Lebanon, trong bối cảnh nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Iran hậu thuẫn vừa bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới được gia hạn giữa Tel Aviv và Beirut.

"Chúng tôi buộc phải đưa ra phản ứng sau khi Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tiến hành các hoạt động nhằm vào lãnh thổ Israel. Hoạt động quân sự của Israel không nhắm vào dân thường Lebanon, chúng tôi đề nghị người dân ở các khu vực được thông báo nhanh chóng di chuyển tới vị trí an toàn", phát ngôn viên IDF Avichay Adraee nói.

Ngoài thông báo sơ tán, IDF cũng xác nhận việc tiêu diệt chỉ huy công binh cấp cao của Hezbollah là Abed Harb trong một cuộc không kích xảy ra vào tuần trước. "Nhân vật này là chỉ huy đơn vị công binh chịu trách nhiệm lắp ráp và triển khai các thiết bị nổ nhằm gây thương vong cho binh lính IDF tại miền nam Lebanon", IDF thông tin.