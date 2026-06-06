Các trang thông tấn Al Mayadeen, CNN và Al Jazeera hôm nay đồng loạt đưa tin một số quân nhân Lebanon “trong đó có một vị chuẩn tướng đã thiệt mạng, khi đòn không kích của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) nhắm vào phương tiện chở họ trên tuyến đường Khardali – Nabatiyeh.

Một công trình ở miền nam Lebanon hứng đòn không kích của Israel. Ảnh: IDF

Thông cáo của Al Mayadeen trên mạng xã hội X đã gọi đòn không kích của quân Israel “là một cuộc tấn công trực diện và trắng trợn nhằm vào quân đội Lebanon, bất chấp những thỏa thuận mới đạt được nhằm thúc đẩy khuôn khổ ngừng bắn và các thỏa thuận an ninh rộng hơn”.

Theo tường thuật của phóng viên đài Al Jazeera, hiện trường vụ không kích “rất tồi tệ” khi toàn bộ phương tiện chở các quân nhân Lebanon đã bị phá hủy. Hiện chưa rõ có tổng cộng bao nhiêu binh sĩ Lebanon thiệt mạng trong vụ việc.

Hiện quân đội Israel chưa bình luận về thông tin trên.

CNN cho biết, khu vực xung quanh Nabatiyeh thời gian qua đã trở thành nơi hứng chịu các cuộc không kích do quân đội Israel thực hiện, bất chấp lệnh ngừng bắn được gia hạn gần đây giữa Tel Aviv và Beirut do Mỹ làm trung gian.