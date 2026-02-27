Theo đài RT, Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi, người làm trung gian hòa giải cho các cuộc thương lượng giữa Mỹ - Iran, đã hoan nghênh “tiến bộ đáng kể” đạt được sau gần 6 giờ đối thoại giữa các đại diện của Washington và Tehran trong 2 phiên họp buổi sáng và buổi tối tại dinh thự ngoại giao của Oman ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 26/2.

Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi (phải) có cuộc gặp với các đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 26/2. Ảnh: Bộ Ngoại giao Oman

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mô tả đây là một trong những vòng đàm phán ngoại giao “dài nhất và chuyên sâu nhất” từ trước đến nay. Ông Araghchi cho biết các nhà đàm phán đã xem xét “các yếu tố chính của một thỏa thuận tiềm năng”, bao gồm những hạn chế đối với chương trình hạt nhân của Tehran và khả năng nới lỏng trừng phạt.

“Đã có tiến triển đáng kể về một số vấn đề”, ông Araghchi nhận xét, đồng thời lưu ý mặc dù vẫn còn những khác biệt nhưng cả hai bên đều thể hiện “nghiêm túc hơn so với các vòng đàm phán trước đây” về việc đi đến một giải pháp qua thương lượng.

Hãng thông tấn Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ đánh giá các cuộc đối thoại ở Geneva hôm 26/2 diễn ra “tích cực”, dù các nguồn tin tiết lộ phía Mỹ ban đầu tỏ ra thất vọng về lập trường của Iran được trình bày vào buổi sáng, trước khi không khí được cải thiện trong các phiên họp buổi chiều.

Vòng thương lượng mới nhất được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường triển khai lực lượng quân sự khắp Trung Đông, cảnh báo Washington sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh ngoại giao vẫn là lựa chọn ưu tiên, nhưng không loại trừ hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ.

Washington được cho đã tham gia đàm phán với một số yêu cầu cốt lõi, bao gồm việc Iran phải tháo dỡ các cơ sở hạt nhân lớn, chuyển kho dự trữ uranium làm giàu ra khỏi nước này và đảm bảo bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai đều mang tính vĩnh viễn.

Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ lời kêu gọi từ bỏ hoàn toàn việc làm giàu uranium, khẳng định chương trình hạt nhân của họ “vì mục đích hòa bình và là quyền chủ quyền”. Các quan chức Iran cũng đề xuất làm giàu uranium ở mức thấp một cách hạn chế, dưới sự giám sát của quốc tế, đồng thời được phép hoạt động hạt nhân cho mục đích dân sự và y tế trong khi giải quyết các mối lo ngại về phổ biến vũ khí hạt nhân của phương Tây.

Các cuộc đối thoại ở Geneva đánh dấu vòng đàm phán thứ 3 trong những tuần gần đây và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào những cơ sở hạt nhân của Iran hồi năm ngoái.

Các phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ trở về nước để tham vấn và chuẩn bị các đề xuất kỹ thuật cho những cuộc đàm phán cấp chuyên gia tại Vienna, Áo vào tuần tới.