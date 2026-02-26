Báo The Hill đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/2 thông báo đã ban hành nhiều biện pháp trừng phạt mới với các con tàu tình nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Iran “đã vận chuyển lượng dầu thô và các sản phẩm liên quan, trị giá hàng trăm triệu USD đến nhiều quốc gia khác”.

Một tàu chở dầu của Iran. Ảnh: Iranian Oil Terminals Company

“Thay vì phân bổ nguồn thu này vì lợi ích của người dân Iran, số tiền trên được dùng để tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và nhiều chương trình vũ khí… Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) cũng áp trừng phạt với 9 cá nhân và doanh nghiệp hoạt động tại Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) vì đã giúp Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thu thập những hóa chất tiền chất và máy móc nhạy cảm phục vụ cho chương trình vũ khí của Tehran”, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Theo The Hill, các đòn trừng phạt bổ sung của Mỹ nhằm vào Iran được đưa ra ngay trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai bên tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 26/2.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những tháng qua nhiều lần nhấn mạnh Washington sẽ không cho phép Iran làm giàu uranium hoặc có được vũ khí hạt nhân, điều các quan chức Tehran luôn bác bỏ.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Face the Nation” phát sóng trên kênh CBS hôm 22/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tái khẳng định Tehran “có quyền tận hưởng năng lượng hạt nhân hòa bình, bao gồm cả việc làm giàu uranium”.