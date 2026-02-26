Trước khi ngày đàm phán quan trọng về chương trình hạt nhân của Iran bắt đầu hôm nay (26/2) và Washington tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn ở Trung Đông, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu các nhà đàm phán Iran không đưa ra những nhượng bộ đáng kể.

Các máy bay của Không quân Mỹ xuất hiện ở sân bay Ben Gurion tại Tel Aviv, Israel ngày 25/2. Ảnh: Anadolu

Theo báo Guardian, lo ngại căng thẳng leo thang, Bộ Ngoại giao Australia hôm 25/2 cho biết đã yêu cầu các nhà ngoại giao của nước này cùng người thân tại Israel và Lebanon rời khỏi đó. Canberra cũng đã đề nghị người thân của các nhà ngoại giao tại Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Qatar và Jordan tự nguyện rời đi giữa lúc “tình hình an ninh trong khu vực xấu đi”.

Chính phủ Australia đồng thời khuyến nghị công dân hoãn các chuyến đi đến Iran vào thời điểm hiện tại.

Trước đó, Mỹ đã rút những quan chức không thiết yếu và các thành viên gia đình họ khỏi đại sứ quán của nước này tại Lebanon vào đầu tuần này, với lý do xem xét “môi trường an ninh”.

Đức, Síp, Ấn Độ, Ba Lan, Serbia và Thụy Điển cũng yêu cầu công dân của mình ở Iran rời đi. Trong khi đó, Singapore khuyên công dân tiếp tục hoãn mọi chuyến đi đến quốc gia Hồi giáo.

Tuần trước, Brazil đã cảnh báo các công dân rời khỏi Iran sau một khuyến cáo tương tự đối với công dân của họ ở Lebanon hồi tháng 1. Chính phủ Brazil năm ngoái đã kêu gọi người dân nước này không nên đi du lịch đến 2 quốc gia Trung Đông nói trên.

Trong nhiều tuần qua, sự gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ - Iran đã khiến các hãng hàng không tạm ngừng các chuyến bay đến và đi qua khu vực.

Hãng hàng không quốc gia Hà Lan KLM vừa thông báo sẽ tạm thời đình chỉ các chuyến bay giữa Amsterdam (Hà Lan) và Tel Aviv (Israel) kể từ ngày 1/3. Chi nhánh Hà Lan của tập đoàn hàng không Air France KLM hôm 25/2 không nêu rõ căng thẳng Mỹ - Iran, nhưng nêu rõ trong một tuyên bố rằng việc khai thác các chuyến bay đến Tel Aviv là “không khả thi về mặt thương mại hoặc hoạt động”.