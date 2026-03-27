Kênh Sky News đưa tin, trong tuyên bố đưa ra mới đây, Chuẩn tướng Effie Defrin, phát ngôn viên IDF cho biết lực lượng này cần thêm khoảng 15.000 binh sĩ để có “đủ quân số cho nhiều nhiệm vụ khác nhau”.

“Chúng tôi được yêu cầu thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Phạm vi nhiệm vụ cùng phạm vi hoạt động cũng mở rộng và không còn như trước nữa”, ông Defrin nói.

Trước đó, lãnh đạo đảng đối lập ở Israel là chính trị gia Yair Lapid từng nhấn mạnh việc IDF trong giai đoạn này đang bị “quá tải” và yêu cầu chính quyền trung ương nhanh chóng thực hiện quy trình tuyển quân.

Theo Sky News, tuyên bố trên của Tướng Defrin được đưa ra trong bối cảnh IDF gần đây đã phát động chiến dịch trên bộ nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah được chính quyền Iran hậu thuẫn ở miền nam Lebanon. Số liệu được Bộ Chỉ huy miền bắc của quân đội Israel công bố ngày 26/3 cho thấy, từ khi phát động chiến dịch trên bộ ở Lebanon vào hôm 16/3 đến nay, các lực lượng Tel Aviv đã kiểm soát thêm một số thị trấn nằm sát biên giới hai nước.