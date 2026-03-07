Video: IDF

Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội sáng 7/3, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho hay từ thời điểm phát động chiến dịch “Sư tử gầm” đến nay, Không quân Israel đã không kích hơn 500 mục tiêu bên trong lãnh thổ Lebanon.

Đoạn trích tuyên bố của IDF viết: “Chúng tôi vừa hoàn tất một đợt không kích mới nhằm vào các sở chỉ huy của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và nhóm vũ trang Hezbollah ở khu vực Dahieh ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon. Những trụ sở hứng đòn không kích lần này có sở chỉ huy binh chủng không quân của IRGC, trụ sở đơn vị hải quân Hezbollah, các trụ sở của Hội đồng điều hành và đơn vị tài chính của Hezbollah… Các hạ tầng trên phục vụ cho Hezbollah với mục đích thúc đẩy và chỉ đạo các âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào Nhà nước Israel. IDF sẽ tiếp tục mạnh tay chống lại Hezbollah và không cho phép nhóm trên gây tổn hại cho công dân Israel”.

Đoạn video được IDF công bố sau đó cho thấy camera lắp trên thiết bị trinh sát của quân đội Israel đã ghi lại khoảnh khắc một số công trình được cho của Hezbollah và IRGC hứng chịu không kích.

Hãng tin RT cùng ngày dẫn số liệu từ Bộ Y tế Lebanon viết rằng, từ khi Hezbollah phóng tên lửa vào Israel và IDF giáng đòn đáp trả, có ít nhất 217 dân thường Lebanon thiệt mạng và gần 800 người bị thương.