Báo Times of Israel dẫn thông cáo của IDF trên mạng xã hội X hôm nay (16/3) cho biết mục tiêu của chiến dịch ở miền nam Lebanon lần này là “mở rộng vùng đệm sau khi Hezbollah thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel hồi đầu tháng”.

Binh sĩ Israel tham gia chiến dịch ở Lebanon. Ảnh: IDF

“Chiến dịch lần này là một phần nỗ lực nhằm thiết lập tiền tuyến, trong đó bao gồm phá hủy các hạ tầng khủng bố và tiêu diệt lực lượng cực đoan trong khu vực, để loại bỏ các mối đe dọa và tạo thêm một lớp an ninh cho người dân sống ở miền bắc Israel. Trước khi các binh sĩ tiến vào miền nam Lebanon, chúng tôi đã thực hiện các cuộc không kích và bắn phá để loại bỏ những mối đe dọa”, IDF thông tin.

Đoạn video do IDF công bố cho thấy các binh sĩ Israel, với sự yểm trợ từ lực lượng thiết giáp, đã tiến vào khu vực miền nam Lebanon lúc đêm tối.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, kể từ đầu tháng đến nay, các cuộc không kích do Israel thực hiện nhằm vào loạt mục tiêu được cho thuộc Hezbollah ở Lebanon đã khiến ít nhất 826 người thiệt mạng và hơn 2.000 trường hợp bị thương.

Iran tố tội Israel

Cùng ngày 16/3, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cáo buộc các cuộc không kích của quân đội Israel nhằm vào hạ tầng năng lượng ở thủ đô Tehran của nước này đang khiến môi trường tại đây bị ô nhiễm và vi phạm luật pháp quốc tế.

"Người dân địa phương phải đối mặt với những tổn hại lâu dài về sức khỏe và cuộc sống. Sự ô nhiễm đất và nước ngầm có thể tạo ra những ảnh hưởng kéo dài trong nhiều thế hệ. Israel phải bị trừng phạt vì tội ác của mình”, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran chia sẻ.

Được biết, trong đêm 7/3, “với sự chỉ điểm chính xác từ tình báo quân sự cùng Cục tình báo và công nghệ”, Không quân Israel đã oanh tạc kho dầu ở thủ đô Tehran, Iran. Ngay sau đó, Phong trào Trăng lưỡi liềm đỏ Iran (IRCS) đã phải khuyến cáo các cư dân Tehran về khả năng xảy ra mưa axit độc hại và môi trường bị ô nhiễm vì hạ tầng năng lượng hư hại.