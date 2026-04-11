Báo Times of Israel cho hay, các quan chức ngoại giao của Israel và Lebanon hôm 10/4 đã có cuộc điện đàm dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo lời của Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, Tel Aviv sẽ không ngừng các cuộc bắn phá nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn “ngay cả khi đang đàm phán với Lebanon”.

“Trong cuộc điện đàm giữa các đại sứ Israel và Lebanon được tổ chức ở thủ đô Washington, chúng tôi nhất trí bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình chính thức vào thứ Ba 14/4 tới. Israel từ chối thảo luận về một lệnh ngừng bắn với nhóm vũ trang Hezbollah, khi tổ chức này tiếp tục tấn công Israel và là trở ngại chính đối với hòa bình giữa 2 nước”, ông Leiter chia sẻ

Kênh Channel 12 của Israel cho hay, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây sức ép lên Israel nhằm buộc Tel Aviv phải chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn với Beirut trước thềm các cuộc đàm phán vào đầu tuần tới. Theo quan điểm của giới lãnh đạo Washington, một thỏa thuận như vậy sẽ được coi là “thành quả” của chính quyền Lebanon.

Theo số liệu cập nhật của hãng thông tấn Al Jazeera, kể từ khi Hezbollah phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel và Tel Aviv cho tiến hành các đòn không kích đáp trả, ít nhất 1.830 dân thường Lebanon đã thiệt mạng do bom đạn của Tel Aviv.