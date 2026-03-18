Theo báo Times of Israel, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Effie Defrin ngày 18/3 khẳng định nước này sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo cấp cao của Iran, nhấn mạnh tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei "cũng không phải ngoại lệ".

"Chúng tôi hiện vẫn chưa rõ tung tích hay tình trạng của ông Mojtaba. Nhưng có một điều chắc chắn, chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng bất kỳ ai đe dọa nhà nước Israel, không có ngoại lệ nào. Chúng tôi sẽ truy tìm, xác định vị trí và vô hiệu hóa họ", ông Defrin cho biết.

Đại diện IDF cũng nhắc lại chiến dịch không kích đêm 16/3, cảnh báo các thành viên của lực lượng bán quân sự Basij thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang trong tầm ngắm.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Trước đó, phía Iran đã xác nhận việc Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij Gholamreza Soleimani thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Tính đến hiện tại, ông Mojtaba vẫn chưa xuất hiện công khai trước công chúng. Trong phiên họp chính sách ngày 17/3, lãnh tụ tối cao mới của Iran đã bác bỏ đề xuất giảm căng thẳng do các bên trung gian gửi tới, yêu cầu Mỹ và Israel phải bị "khuất phục" trước khi tính đến thỏa thuận.

"Lãnh tụ tối cao khẳng định hiện chưa phải thời điểm để đàm phán. Chúng ta chỉ có thể nghĩ tới hòa bình khi Mỹ và Israel chấp nhận thất bại và chịu bồi thường", một quan chức Iran tiết lộ về nội dung phiên họp.

Theo Times of Israel, cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ 3, khiến ít nhất 2.000 người ở Trung Đông thiệt mạng và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.