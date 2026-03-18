Theo đài RT, Ngoại trưởng Araghchi ngày 18/3 khẳng định chính quyền Iran vẫn "vững mạnh", ngay cả khi Mỹ và Israel nhắm vào các quan chức cấp cao của Tehran như Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Ali Larijani.

"Tôi không hiểu vì sao Mỹ và Israel vẫn chưa nhận ra sự thật này. Iran có cấu trúc nhà nước vững mạnh với các thể chế chính trị, kinh tế và xã hội đã được thiết lập. Việc thiếu vắng một hay vài cá nhân không làm thay đổi cấu trúc này. Tất nhiên, mỗi cá nhân lại có ảnh hưởng khác nhau, nhưng điều quan trọng là mọi thứ vẫn không thay đổi", ông Araghchi cho biết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel đã liên tục nhắm vào các quan chức cấp cao của Tehran kể từ khi xung đột nổ ra. Trong cuộc không kích ngày 28/2, cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng. Tới ngày 16/3, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Larijani và chỉ huy lực lượng Basij Gholamreza Soleimani cũng bị hạ sát.

Theo nguồn tin của báo Washington Post, các đánh giá của tình báo Mỹ đang chỉ ra rằng nội bộ Iran vẫn không hề hấn ngay cả khi các nhân vật cấp cao thiệt mạng, bởi Tehran tin họ có đủ khả năng để đối đầu với Washington.

"Một số cá nhân phụ trách hoạch định chính sách của Iran đang gặp khó khăn trong việc liên lạc với nhau. Nhưng nhìn chung, không có dấu hiệu phân tán hay rạn nứt trong cấu trúc quyền lực của Tehran", nguồn tin của Washington Post nhấn mạnh.