Theo báo JPost, tất cả các tuyến hầm ngầm trên đều nằm ở phía đông Đường Vàng, ranh giới phân định nơi quân đội Israel rút lui theo giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, có hiệu lực vào tháng 10/2025. Bản đồ quân sự Israel cho thấy, đường ranh giới này kéo dài từ 1,5 - 6,5km vào bên trong Dải Gaza, tính từ biên giới phía đông với Israel và bao phủ khoảng 58% diện tích vùng lãnh thổ này.

IDF cho hay, vụ phá hủy tuyến đường hầm diễn ra vào cuối tuần trước. Trước khi hoạt động này diễn ra, các binh sĩ thuộc sư đoàn 252 của Israel đã phát hiện ra nơi ở cùng các thiết bị dành để trú ẩn dài ngày cũng như mìn và vật liệu nổ trong đường hầm.

IDF cũng thông báo trong ngày 14/4, binh lính của lữ đoàn phía bắc Israel đã tiêu diệt một phần tử khủng bố ở khu vực Đường Vàng sau khi tên này tiếp cận binh lính.