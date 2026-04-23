Ông Babaei không tiết lộ khoản phí đầu tiên Iran nhận được là bao nhiêu. Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin Tehran đã lên kế hoạch thu phí cố định 2 triệu USD mỗi tàu hoặc một hệ thống vận chuyển qua eo biển Hormuz dựa trên hàng hóa chuyên chở, tương tự như những gì đang diễn ra ở kênh đào Suez.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Marine Times

Theo Tasnim, Tehran đã cho thử nghiệm kế hoạch trên hồi đầu tháng này. Nhà chức trách Iran yêu cầu các tàu chở nhiên liệu muốn đi qua eo biển Hormuz phải cung cấp chi tiết về hàng hóa, điểm đến và chủ sở hữu cuối cùng trước khi trả phí ít nhất 1 USD/thùng.

Tháng trước, Ủy ban An ninh của Quốc hội Iran đã thông qua kế hoạch áp phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường biển quan trọng của thế giới. Động thái đã vấp phải phản ứng dữ dội từ quốc tế, bao gồm cả các chuyên gia luật hàng hải và các quan chức Mỹ.

Báo Guardian trích dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu vào thời điểm đó: “Điều này không chỉ bất hợp pháp, mà còn không thể chấp nhận được. Động thái của Iran gây nguy hiểm cho thế giới và điều quan trọng là thế giới cần có kế hoạch đối phó”.

Việc lưu thông qua tuyến đường biển quan trọng, nơi 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới thường được vận chuyển qua trước xung đột, hiện vẫn rất hạn chế do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran cũng như các vụ tấn công và bắt giữ tàu thuyền gần đây trong khu vực.

Trong văn kiện 10 điểm để đàm phán thỏa thuận hòa bình với Mỹ, Iran đã yêu cầu được đảm bảo “quyền kiểm soát” đối với eo biển Hormuz.

IRGC công bố hình ảnh bắt giữ tàu hàng ở eo biển Hormuz. Video: The Guardian

Trong ngày 23/4, Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng này bắt giữ 2 tàu hàng ở eo biển Hormuz. IRGC cáo buộc tàu MSC Francesca mang cờ Panama và tàu Epaminondas vi phạm luật hàng hải khi hoạt động mà không có giấy phép cần thiết và thao túng các hệ thống định vị. IRGC đã áp giải 2 tàu này đến bờ biển Iran.

Đây là lần đầu tiên các lực lượng Tehran bắt giữ tàu kể từ khi cuộc xung đột với Mỹ và Israel bùng phát cuối tháng 2. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không coi việc bắt giữ 2 tàu trên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vì chúng không phải của Mỹ hay Israel.