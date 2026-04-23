Theo báo Guardian, trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội X hôm nay (23/4), Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết các lực lượng Washington vừa bắt giữ tàu chở dầu Majestic X ở Ấn Độ Dương vào ngày 22/4.

Video: Bộ Chiến tranh Mỹ

Majestic X là một tàu chở dầu mang cờ Guyana. Trước đây, tàu này có tên là Phonix và đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vào năm 2024 vì buôn lậu dầu thô của Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Washington đối với nước cộng hòa Hồi giáo.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi luật hàng hải toàn cầu để phá vỡ các mạng lưới bất hợp pháp và chặn bắt các tàu cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran, bất kể chúng hoạt động ở đâu”, Bộ Chiến tranh Mỹ nhấn mạnh.

Vụ bắt giữ tàu Majestic X diễn ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 22/4 tấn công 3 tàu chở hàng ở eo biển Hormuz và bắt giữ 2 tàu trong số đó. Đầu tuần này, quân đội Mỹ đã đổ bộ và khám xét một tàu hàng khác có tên M/T Tifani, bị áp trừng phạt vì vận chuyển dầu mỏ Iran.

Anh, Pháp muốn “giải pháp quân sự” để tái mở eo biển Hormuz

Theo hãng tin CNN, Anh và Pháp đã nói với các nhà hoạch định quân sự họp tại London hôm 23/4 rằng cần có “các phương án quân sự thực tế” để đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.

“Nhiệm vụ của các bạn là chuyển sự đồng thuận ngoại giao do các nhà lãnh đạo của chúng ta thiết lập thành các phương án quân sự thực tế, với một kế hoạch phối hợp chung để bảo vệ tự do hàng hải ở eo biển Hormuz”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và người đồng cấp Pháp Catherine Vautrin cho biết trong một thông điệp chung.

Các nhà hoạch định quân sự từ hàng chục quốc gia đang tập trung tại Trụ sở Liên hợp thường trực của Anh ở Northwood, phía bắc London, để dự hội nghị thảo luận về việc mở lại tuyến đường thủy quan trọng qua eo biển Hormuz.

“Biến động lực ngoại giao thành hành động đòi hỏi kế hoạch sắc bén, thảo luận thẳng thắn và cam kết vững chắc từ các quốc gia đồng minh và đối tác. Chúng tôi biết ơn những quốc gia đã bày tỏ sự sẵn lòng đóng góp”, ông Healey và bà Vautrin nói.