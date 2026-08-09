Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) đã ám chỉ khả năng đơn phương tấn công Iran. Ảnh: WANA

Kênh 13 của Israel ngày 8/8 đưa tin Tel Aviv vẫn giữ phương án tấn công Iran mà không cần sự tham gia của Mỹ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm kiếm một "lối thoát ngoại giao" để chấm dứt xung đột với Iran.

Trước đó, đài CNN đưa tin Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine trong những tuần gần đây đã bày tỏ lo ngại về diễn biến của cuộc xung đột với các quan chức cấp cao ở Washington. Vị tướng hàng đầu của Mỹ được cho đang tìm kiếm một "lối thoát", với lập luận việc leo thang hơn nữa có thể tạo ra những rủi ro mới và Tổng thống Donald Trump sẽ khó đạt được các mục tiêu của mình nếu chỉ dựa vào các cuộc không kích.

Hãng tin Al Jazeera trước đó đưa tinThủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ám chỉ khả năng cân nhắc hành động đơn phương nhằm kéo dài cuộc đối đầu tốn kém với Iran, ngay cả khi Washington và Tehran dường như đang tiến gần đến một thỏa thuận tạm thời về việc mở cửa eo biển Hormuz.

Mô tả Mỹ là "đồng minh lớn nhất của Israel", nhưng ông Netanyahu vẫn khẳng định sẵn sàng thực hiện "bất cứ điều gì cần thiết" để đảm bảo an ninh cho đất nước.

Israel chỉ chính thức tấn công Iran một lần kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn ban đầu giữa Mỹ - Iran có hiệu lực vào tháng 4, ngay cả sau khi thỏa thuận này đổ vỡ và hai bên tái diễn xung đột. Tuy nhiên, giới quan sát, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Trump tin ông Netanyahu muốn duy trì sự can dự của Mỹ trong cuộc đối đầu với Iran.