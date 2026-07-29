Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ tiếp nhiên liệu trên không. Ảnh: Không quân Israel

“Các tiêm kích Mỹ xuất phát từ Israel để tấn công Iran và phía Iran biết rõ điều đó”, ông Katz nói với kênh truyền hình Channel 14 hôm 28/7.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết nước này muốn tấn công các mục tiêu năng lượng của Iran, nhưng Washington đã phản đối kế hoạch đó. Quan chức này đồng thời đe dọa sẽ đáp trả Iran nếu Tehran tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Israel.

“Nếu họ khai hỏa vào Israel, chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh. Chúng tôi sẵn sàng tấn công Iran một cách độc lập”, ông Katz nhấn mạnh.

Hiện Iran chưa bình luận nào về phát ngôn của ông Katz.

Khi được hỏi liệu Israel có đáp trả vụ máy bay không người lái được phóng từ Iraq và bị đánh chặn gần biên giới Jordan vào sáng 28/7 hay không, ông Katz đáp: "Chúng tôi biết cách xử lý mọi việc và đã sẵn sàng".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu rằng Israel sẽ không rút khỏi những khu vực mà ông gọi là “vùng đệm” tại Lebanon, Gaza và Syria. Về Dải Gaza, ông Katz cho biết đã tới thăm vùng lãnh thổ Palestine này cách đây một tuần. “Chúng tôi đã phá hủy Gaza cả trên mặt đất lẫn dưới lòng đất”, ông nói.

Đề cập tới mối đe dọa xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ và những phát biểu cứng rắn của Ankara nhằm vào Israel, ông Katz cho hay: "Nhóm Anh em Hồi giáo có thể rất nguy hiểm... Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ các lợi ích của mình. Tôi khuyên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đừng dây vào chúng tôi”.