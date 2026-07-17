Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, từ lâu, lá của một số loài ớt (Capsicum spp.) đã được sử dụng làm rau ở nhiều nước châu Á như Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Người dân tại một số địa phương của nước ta cũng thường hái lá ớt non để nấu canh (nhất là canh cua), ăn lẩu hoặc nấu cùng cá, thịt. Lá ớt có vị hơi the, không cay như quả và tạo mùi thơm khá đặc trưng.

Dưới góc nhìn dinh dưỡng, các nghiên cứu cho thấy lá ớt chứa nhiều vitamin A, vitamin C, carotenoid, flavonoid và polyphenol - những hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa. Ngoài ra, lá ớt còn có chất xơ và một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Lá ớt có hoạt tính chống oxy hóa. Ảnh: N. Huyền

Chính vì vậy, nếu sử dụng như một loại rau trong bữa ăn thì lá ớt có thể góp phần bổ sung vi chất và các chất chống oxy hóa tự nhiên.

Ngoài ra, Tiến sĩ Phương cho biết ở một số nước châu Á, lá ớt được coi là vị thuốc dân gian nhằm hỗ trợ cảm lạnh, đau nhức, thiếu sữa sau sinh hoặc giúp cơ thể phục hồi sau ốm.

“Một số nghiên cứu thực nghiệm ghi nhận chiết xuất lá ớt có hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm và kháng khuẩn ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phần lớn các bằng chứng hiện nay vẫn là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc trên động vật”, Tiến sĩ Phương lưu ý.

Ngoài ra, lá ớt chứa capsaicin giống quả ớt nhưng hàm lượng thấp hơn rất nhiều nên hầu như không tạo cảm giác cay nóng. Đó cũng là lý do lá ớt có thể được sử dụng như một loại rau.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý, không phải lá của loại ớt nào cũng có thể ăn mà chỉ nên sử dụng lá non của các giống ớt được trồng làm thực phẩm, không thu hái lá từ cây mới phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc cây trồng làm cảnh.

Lưu ý, người có tiền sử dị ứng với ớt hoặc các cây thuộc họ cà nên dùng thử lá ớt với lượng nhỏ trước. Ngoài ra, người đang bị rối loạn tiêu hóa hoặc viêm dạ dày cấp cũng không nên ăn quá nhiều một lúc.