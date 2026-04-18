Theo tạp chí Politico, các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 17/4 đã triệu tập 51 quốc gia tham dự một hội nghị thượng đỉnh quốc tế để thảo luận về tình hình eo biển Hormuz, trong bối cảnh Iran vừa tuyên bố mở cửa lại tuyến hàng hải này.

Sau hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã đưa ra tuyên bố chung nhằm khẳng định quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

(Từ trái qua phải) Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni. Ảnh: X/@EmmanuelMacron

"Chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với một giải pháp ngoại giao toàn diện cho xung đột thông qua đàm phán. Anh, Pháp và tất cả các đối tác của chúng tôi sẽ phát huy năng lực ngoại giao, kinh tế và quân sự tập thể để bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Chúng tôi hoan nghênh động thái của Iran, nhưng hy vọng điều này sẽ được duy trì lâu dài", tuyên bố chung cho biết.

Cũng theo tuyên bố, giới chức châu Âu xác nhận sẽ thành lập một phái bộ đa quốc gia độc lập "mang tính phòng thủ", nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tàu thuyền và rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz ngay khi các bên liên quan đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững.

"Phái bộ quốc tế này sẽ thực hiện sứ mệnh 'phòng vệ', hoạt động phù hợp với luật pháp quốc tế và có tham vấn với các quốc gia liên quan. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia có lợi ích trong việc bảo đảm dòng chảy thương mại toàn cầu thông suốt thể hiện sự ủng hộ đối với sáng kiến này", tuyên bố chung nêu rõ.

Theo Politico, vấn đề khúc mắc duy nhất giữa các quốc gia châu Âu là liệu có nên để Mỹ tham gia phái bộ trên hay không. Trong khi Tổng thống Pháp Macron nói phái bộ cần giữ vị thế trung lập và chỉ bao gồm các quốc gia không tham gia vào xung đột Iran, Thủ tướng Đức Merz lại cho rằng sự hiện diện của Mỹ là "cần thiết".